Dal secondo giro di tamponi, ieri tutti negativi, sui giocatori del Genoa è risultato "debolmente positivo" Lasse Schone.

Per sicurezza, l'ex calciatore dell'Ajax è ora in isolamento così come già sta accadendo per il portiere Mattia Perin. Il Genoa è così partito in mattinata per Napoli, dove giocherà la seconda di campionato, senza il centrocampista danese. ANSA

