Adesso è ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata "lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della prima squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale", scrive il sito della società del presidente Urbano Cairo.

Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A.

"Il presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e sempre Forza Toro!", conclude il club sul proprio sito internet.

"Sono molto felice di poter riprendere a fare quello che è il mio mestiere e di farlo in una società gloriosa e ricca di storia come il Torino": sono le prime parole da allenatore del Torino di Marco Giampaolo. "Troverò un ambiente passionale - continua ai microfoni di Torino Channel - quello che auguro a me stesso e ai tifosi è di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e voglia di ricominciare".

