Coronavirus, Oriana Sabatini: "Dybala ha ancora qualche sintomo ma sta bene"

"Per fortuna stiamo molto meglio, io quasi non ho più sintomi mentre Paulo ne ha ancora qualcuno, non sente il gusto delle cose che mangia ma stiamo molto meglio". Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala, conferma alla rivista "Caras" che la situazione sta migliorando dopo che entrambi sono risultati positivi al coronavirus.

"Uno crede che essendo giovane, sano e allenandosi non sarà toccato e invece a un certo punto ho iniziato a stancarmi molto velocemente, a respirare come se fossi una fumatrice di 90 anni". Oriana si è sottoposta a un nuovo tampone che è risultato stavolta negativo "ma dovrò fare un secondo test".

Quando in Italia è scoppiata l’emergenza "ho pensato di tornare in Argentina ma era un rischio prendere l'aereo. Pensavamo anche di andare a Dubai, perchè lì non c'erano pericoli ma alla fine abbiamo escluso anche quello. La cosa più prudente è rimanere a casa e aspettare che finisca". ITALPRESS

