Juventus già in campo per preparare il match di Coppa Italia contro il Milan

Dopo la deludente prestazione di Verona, battuta dall’Hellas in rimonta per 2-1, la Juventus di Maurizio Sarri si è ritrovata in mattina al Training Center della Continassa per il primo allenamento di avvicinamento alla partita del 13 febbraio contro il Milan, andata della semifinale di Coppa Italia.

Lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri allo Stadio Bentegodi e normale attività sul campo per il resto del gruppo. Contro i rossoneri potrebbe esserci ampio turn-over, sia in vista del successivo impegno di campionato contro il Brescia (domenica 16 alle 15) sia a causa dell’opaca prestazione di alcuni degli elementi scesi in campo a Verona.

Settimana importante anche in chiave tattica poichè ci saranno da rivedere molti meccanismi che nelle ultime due trasferte - Napoli e Verona - non hanno funzionato. Domani la squadra bianconera proseguirà l’avvicinamento alla sfida di San Siro con un’altra seduta mattutina. ITALPRESS

