Coppa Italia, Juve-Udinese 4-0. Sarri: "Higuain e Dybala valgono il prezzo del biglietto"

"Valgono il prezzo del biglietto" le giocate di Higuain e Dybala. Parola di Maurizio Sarri, che si gode la coppia argentina, grande protagonista nel 4-0 di Coppa Italia con l’Udinese. "Ti riconciliano col calcio. Avevo chiesto di fare combinazioni veloci, ma così veloci non è da tutti - osserva il tecnico della Juventus -. Anche il terzo gol di Paulo è una perla: Dybala è un fuoriclasse, uno dei calciatori che segnerà i prossimi anni a livello europeo e mondiale, ha l’età giusta, è in fiducia".

Una partita giocata con ordine dalla Juventus, sbloccata nei primi minuti grazie al tridente: "Abbiamo deciso di proporre il 4-3-3, mi ha meravigliato Paulo che è stato in grado di giocare attaccante esterno in maniera ordinata e con le sue caratteristiche - è l’analisi di Sarri -. Poi Bernardeschi da interno ha giocato una buona partita, può diventare il suo ruolo".

Una Juventus che vince, convince e, cosa da non trascurare, si diverte: "Sono professionisti ma la loro professione è un gioco. Se diventa solo ed esclusivamente una professione esprimeranno il 95% del loro potenziale". Seconda sconfitta all’Allianz Stadium della stagione per l'Udinese di Gotti: "Non voleva essere una partita in tono dimesso - spiega l’allenatore dei friulani -, volevo dare la possibilità a chi ne ha avute meno in questa fase del campionato di dare una risposta in campo. L’atteggiamento non mi è neanche dispiaciuto, ma la prima volta che sono entrati in area hanno fatto gol, poi la seconda è arrivato un rigore evitabile e la partita è diventata una montagna insormontabile. Non è bello il risultato di stasera, ma non sono scontento dell’atteggiamento dei giocatori". ANSA

© Riproduzione riservata