La Juventus batte la Roma all'Olimpico: bianconeri campioni d'inverno

La Juventus batte a domicilio la Roma e torna prima in classifica in solitaria superando l’Inter (+2). All’Olimpico finisce 2-1 grazie alle reti di Demiral e Ronaldo, cui risponde l’inutile rigore di Perotti. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi di Fonseca, che non riescono a rialzare la testa dopo il ko con il Torino della settimana scorsa. La Juventus diventa Campione d’inverno.

Neanche il tempo di iniziare la partita che i bianconeri praticamente la ipotecano subito: al 3' la zampata di Demiral sulla punizione di Dybala porta avanti la Juve (male Smalling e Kolarov che bucano l’intervento), al 9' invece un clamoroso errore di Veretout porta al rigore conquistato da Dybala e firmato da Ronaldo. La Roma è in bambola, ma al 18' ha una grandissima chance per riaprirla; la fortuna però non sembra essere dalla parte dei giallorossi: Florenzi crossa basso da destra, una respinta favorisce Pellegrini nell’area piccola, ma il suo tiro a botta sicura è ostacolato da Rabiot sulla linea. Al 36' Zaniolo è costretto al cambio in lacrime (si teme un grave infortunio) e per la Roma continua una serata decisamente storta. Prima dell’intervallo Kolarov non indovina una punizione invitante, dall’altra parte invece Pau Lopez salva su un diagonale di Ronaldo.

Nel secondo tempo la squadra di Fonseca carica quasi a testa bassa alla ricerca della fiammata che possa rimetterla in gara e l’episodio arriva al 65', quando Alex Sandro colpisce con il braccio in area dopo un colpo di testa di Under: dopo un controllo al Var Guida assegna il penalty e Perotti firma con freddezza il gol dell’1-2. Nel finale viene annullato un gol a Higuain per fuorigioco, Kolarov appoggia in mano a Sczcesny un colpo di testa che poteva valere tanto, così il risultato non cambia più e la Juve torna a casa con 3 punti pesantissimi.

