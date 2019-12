Juventus, Sarri: "Prendiamo gol in area piccola. L'obiettivo è la Champions"

Maurizio Sarri, reduce dalla delusione della sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, è stato intervistato da Sky Sport24 su pregi e difetti della sua Juventus.

"La cosa particolare è che prendiamo gol nell’area piccola, un dettaglio che nella Juventus degli ultimi anni non si era mai visto. Dobbiamo migliorare in questo contestualmente alla crescita di elementi nuovi come Demiral e De Ligt".

Sarri ha anche assicurato di voler puntare ancora sul tridente. "È sicuro. Poi sulla tipologia di schieramento, con il trequartista con Bernardeschi oppure Ramsey o i tre in linea, dipenderà dalla situazione dei vari giocatori".

"Siamo una squadra che vuole vincere pur sapendo che in Europa non è mai semplice. La Champions - ha ammesso - deve essere un obiettivo, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all'alta qualità degli avversari".

© Riproduzione riservata