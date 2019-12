Supercoppa Italiana, la Lazio conquista il primo trofeo stagionale: 3-1 alla Juventus

Primo trofeo stagionale per la Lazio che a Riad batte la Juventus. Partita equilibrata con la squadra di Simone Inzaghi, unica a battere i bianconeri in campionato, che si conferma bestia nera. Per Sarri, che aveva deciso di schierare il tridente, arriva la prima amarezza.

Decisiva la seconda frazione di gioco dopo che la prima si era conclusa 1-1 con gol di Luis Alberto al 16esimo e di Dybala sul finire. Nella ripresa in gol Lulic al 73esimo e a tempo scaduto, dopo l'espulsione di Bentancur, di Cataldi. Per la Lazio è la quinta Supercoppa Italiana vinta.

"Abbiamo fatto qualcosa di magico: battere due volte la Juve nel giro di pochi giorni, davvero è incredibile", sono le parole di Simone Inzaghi dopo il trionfo della sua Lazio.

"Una vittoria meritata di un gruppo che ha sempre creduto in quello che si sta facendo - le parole del tecnico biancoceleste ai microfoni di Raisport -. Io adoro questi ragazzi. Scudetto? Dobbiamo lavorare per goderci serate come queste, che sono frutto del lavoro di squadra. Vittoria dedicata a tutte le persone che sono state sempre con me, anche in quei momenti in cui c'era il gioco ma non arrivavano i successi: so chi c'è stato e chi no".

