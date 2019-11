La Nazionale lunedì a Palermo, Mancini: "Mia Italia vuol fare qualcosa di speciale"

È tutto pronto a Palermo per la partita di qualificazione agli Europei della Nazionale Italiana contro l'Armenia.

"Grazie a Sacchi per le cose che ha detto, dette da lui gran piacere". Roberto Mancini si appresta a giocare, domani, l’ultima partita dell’anno azzurro. E incassa i complimenti dell’ex ct.

"Non mi aspettavo 10 vittorie ma di qualificarmi, però nostro obiettivo primario non è stato quello di vincere, ma - ammette - fare qualcosa di diverso, di speciale, per riportare prima di tutto tifosi attorno alla nazionale e poi riportare giocatori a fare un calcio vincente".

"Se fossimo riusciti a farlo i risultati sarebbero stata una conseguenza - ha aggiunto Mancini -. Siamo partiti con questa idea, non speculando, ma vincere cercando di fare partita offensiva, rischiando anche di concedere".

