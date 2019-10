Fiorentina-Lazio: Ribéry spintona il guardalinee, rischia una pesante squalifica

Tensione alle stelle nella Fiorentina dopo la sconfitta interna con la Lazio arrivata a tempo scaduto. Particolarmente nervoso Franck Ribéry che uscendo dal campo nel finale concitatissimo, arrabbiato per le decisioni di Guida, ha spintonato un guardalinee poco prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Le immagini al riguardo appaiono chiare.

Lo stesso fuoriclasse francese era già nervoso per la sostituzione avvenuta intorno alla mezz'ora del secondo tempo, con la gara ancora ferma sull'1-1: richiamato da Montella Ribery come la maggior parte dei tifosi viola era rimasto sorpreso e uscendo dal campo non solo non ha salutato il tecnico ma ha anche protestato a lungo in panchina chiedendo ripetutamente allo staff tecnico il perché del cambio.

Ribery aveva dato a Chiesa l’assist dell’1-1 momentaneo. La partita poi è stata vinta dalla Lazio per 2-1.

© Riproduzione riservata