Serie C: rallenta il Catania, ancora una sconfitta per la Sicula Leonzio

Giornata amara per le squadre siciliane impegnate in Serie C. Nel girone C, pareggia per 0-0 il Catania contro il Bari mentre perde la Sicula Leonzio.

Vola la Reggina con la quarta vittoria consecutiva: una doppietta di Denis piega sul 2-1 l’Avellino e permette ai calabresi di allungare sulle inseguitrici sul +4. Il Potenza crolla a Monopoli per 3-0 e i pugliesi agguantano il Bari al quarto posto.

Rallenta anche la Ternana, terza a quota 23 dopo il pareggio per 1-1 con la Vibonese, così come tra Catanzaro e Rende. La Viterbese batte per 2-0 il fanalino di coda Sicula Leonzio, stesso risultato a favore del Picerno sulla Paganese. Pirotecnico 4-3 del Teramo sulla Casertana, colpo esterno della Virtus Francavilla (0-1 a Bisceglie). In serata la sfida tra Cavese e Rieti.

