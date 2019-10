Serie C, esonerato il tecnico della Sicula Leonzio dopo il ko con il Rende

La sconfitta della Sicula Leonzio contro il Rende costa la panchina a Vito Grieco. Ad ufficializzare l'addio la stessa società che ha anche comunicato di aver sollevato dall'incarico l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio e l'allenatore dei portieri Maurizio Bonfatto.

"Il club - si legge in una nota - intende ringraziare il tecnico e lo staff per l'attività sin qui svolta e augura loro i migliori successi professionali". La guida della prima squadra è affidata provvisoriamente a Pierpaolo Alderisi, che dirigerà oggi la seduta d’allenamento in vista della trasferta di domenica contro la Viterbese.

Ieri, la squadra ha perso 2-0, doppietta di Luca Scimia. Non sorride anche il Catania il cui arrivo di Lucarelli non ha portato fortuna: 1-1 il risultati finale in casa contro il Bisceglie.

© Riproduzione riservata