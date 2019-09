L'Inter fa sei su sei ed è sempre prima: battuta anche la Sampdoria

Sesta vittoria su altrettante giornate per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri vincono 3-1 in casa della Sampdoria e proseguono la loro marcia a punteggio pieno rimanendo saldamente in testa alla classifica con 18 punti. Al 20° Sensi sblocca il risultato, anche se sul suo tiro c'è la deviazione di Alexis Sanchez.

Proprio il cileno, due minuti dopo, raddoppia trasformando in assist vincente il tiro questa volta sbagliato dello stesso Sensi. Ancora il "Nino Maravilla" protagonista, ma in negativo perchè al 1° della ripresa si fa espellere prendendo il secondo giallo per una simulazione. La Samp accorcia al 10° con un gol di Jankto, ma al 21° Gagliardini ristabilisce le distanze fissando il risultato sull'1-3. Inter in testa a quota 18 punti, Samp ultima (in compagnia della Spal) con 3.

