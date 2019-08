Europa League: 1-1 col Soligorsk, Torino ai playoff

Un pareggio a Minsk accompagna il Torino ai playoff di Europa League, dove affronterà gli inglesi del Wolverhampton per conquistare l’accesso alla fase a gironi della Europa League. Il 5-0 dell’andata aveva messo più che al sicuro la qualificazione nei confronti dei bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, che avevano come unico obiettivo chiudere con un punteggio meno disonorevole in casa e l’1-1 finale accontenta entrambe le squadre.

In verità, il Toro sfiora il successo visto il vantaggio ottenuto con Zaza al 35' della ripresa, ma una distrazione difensiva costringe Sirigu al fallo al 90' e nel recupero Yanush trasforma il rigore del pareggio. In formazione non rimaneggiata da Walter Mazzarri, che alla vigilia ha chiesto comunque di vincere per rafforzare la mentalità giusta, i granata spingono poco sull'acceleratore.

All’inizio, anzi, si fanno anche un pò sorprendere dalla verve dei bielorussi e prima la traversa, al 4', e poi una parata di Sirugu, al 7', evitano un possibile svantaggio. Recuperato un pò di campo da parte granata, la coppia d’attacco formata da Zaza e Belotti,comincia a darsi da fare, ma il portiere Klimovich è attento e si va all’intervallo sullo 0-0.

In pieno controllo nella ripresa, il Toro rischia poco e riesce a far calare i ritmi, con il Soligorsk che si accontenta del pari. A 15' dalla fine, Mazzarri richiama Belotti e poco dopo Zaza fa vedere di nuovo le sue qualità con la bellissima rete del vantaggio. Spinta dal pubblico, la squadra di casa si getta in avanti e Yanush, da poco entrato, si fa abbattere in area. Grande entusiasmo per il gol, ma a fare festa è il Torino che dovrà affrontare tra una settimana il Wolverhampton. (ANSA).

© Riproduzione riservata