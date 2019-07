ICC, Milan sconfitto di misura dal Bayern Monaco

Un discreto Milan viene punito da una disattenzione. I rossoneri perdono per 1-0 all’esordio in International Champions Cup 2019 contro il Bayern Monaco: a decidere l’incontro, nel finale del primo tempo, è un gol da opportunista di Goretzka, servito con un filtrante che ha sorpreso Strinic, schierato da Giampaolo come difensore centrale di sinistra.

Da segnalare l’esordio di Daniel Maldini, figlio di Paolo, e soprattutto l’infortunio a Theo Hernandez, costretto ad abbandonare il campo per una brutta distorsione alla caviglia e subito sottoposto a esami medici. Al Children's Mercy Park di Kansas City il Milan approccia bene al match e pressa alto la squadra bavarese, che ci mette alcuni minuti a prendere le misure. I campioni di Germania alzano il baricentro e cominciano a spingere con continuità sulle corsie esterne, costringendo Donnarumma ad alcune uscite plastiche a evitare pericoli nell’area piccola.

Nell’ultimo dei tre minuti di recupero assegnati al termine della prima frazione di gioco, però, arriva il gol vittoria per i tedeschi firmato da Goretzka: imbucata per il tedesco che sorprende alle spalle un disattento Strinic e può depositare in rete di piatto a tu per tu con Donnarumma.

Nella ripresa entra Cutrone per cercare di rinvigorire un attacco abulico con Piatek fuori dal gioco e capita proprio sui piedi del giovane attaccante italiano l’occasione più importante per il Milan: il numero 63 sfrutta un’incomprensione tra i due centrali bavaresi, ruba palla e si invola verso Ulreich, calciando però addosso al portiere in uscita. Nel finale due gol annullati al Bayern, il primo per fallo di mani, il secondo per un fuorigioco di Alaba. I rossoneri provano a riversarsi davanti negli ultimi minuti ma non riescono a costruirsi chance importanti per cercare la via del pareggio. Finisce così con una vittoria col minimo scarto per i tedeschi, prossimi impegni in International Champions Cup per il Milan contro Benfica e Manchester United.

