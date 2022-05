Dalle due alle 4 ruote, il pilota di MotoGp Di Giannantonio in gara alla Targa Florio

Dalle due alle quattro ruote. Alla Targa Florio c’è anche Fabio Di Giannantonio, il pilota di MotoGP 2022 che corre con la Ducati del team Gresini. Di Giannantonio, appassionato di auto d’epoca, oggi partecipa per la prima volta alla più antica corsa del mondo, su una Toyota Yaris Gazoo Racing. Il pilota romano è assistito alle note da Massimiliano Bosi.

Per la Toyota Gazoo Racing è una presenza di immagine quella che stanno facendo alla 106ª Targa Florio. Sono 12 equipaggi in gara. In assistenza hanno esposto la Toyota Hilux guidata dal principe del Qatar Nasser Al- Attiyah, vincitore dell’ultima Parigi Dakar.

