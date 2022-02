Padel, a Misterbianco il campionato regionale master: Sicilia seconda regione per numero di campi

È da poco iniziata la nuova stagione e il padel in Sicilia continua a raggiungere numeri sempre più importanti. In uno dei primi tornei organizzati dalla Fit Sicilia in quel di Misterbianco in molti si sono iscritti per sfidarsi a padel nel master campionato regionale Fit-Tpra.

Un torneo tra amatori che sta riscuotendo notevole interesse: “Non c’è altro ormai da aggiungere sul padel – dice il presidente della FIT Sicilia, Giorgio Giordano – in qualsiasi parte della Sicilia ormai si gioca e questo primo torneo ufficiale è la dimostrazione che chiunque vuole giocare e soprattutto vuole sfidarsi ufficialmente”.

“Anche le mamme giocano a padel – dice Graecy Russo coordinatrice Padel Fit Tpra Catania – accompagnano i loro figli e quindi anche loro si cimentano a giocarci. Davvero un bel movimento”.

I numeri del padel

Superato i 2.200 campi e le 960 strutture in Italia e ogni giorno aprono nuovi club di padel e tanti circoli ampliano la propria offerta di campi da Padel. La Sicilia è, dopo il Lazio (più di 270 strutture e 720 campi), la seconda regione d’Italia come numero di strutture e di campi ed è tallonata dalla Lombardia.

Si contano infatti nell’Isola più di 100 strutture e quasi 300 campi, un numero impressionante che è triplicato rispetto a solo un anno fa dove risultavano 36 strutture per 80 campi. Secondo gli ultimi dati le strutture (alcune di prossima apertura) sono 120 e i campi 280, con in testa le province di Palermo e Catania.

