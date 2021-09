Giro di Sicilia, bis di Molano in volata: dopo Licata trionfa anche a Mondello

Seconda volata vincente di Juan Sebastian Molano sulle strade del Giro di Sicilia. Il 27enne corridore colombiano della Uae Emirates, già trionfatore ieri a Licata, si è ripetuto oggi al termine della seconda tappa, la Selinunte (Castelvetrano)-Mondello (Palermo) di 173 chilometri, precedendo gli italiani Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizanè) e Matteo Moschetti (Trek-Segafredo).

"Anche oggi lavoro eccezionale da parte di tutta la squadra - le parole a caldo di Molano, che rafforza la sua leadership nella classifica generale - Come ieri abbiamo controllato la corsa. Nel finale siamo stati molto attenti, poi i miei compagni mi hanno lanciato alla perfezione. Veramente un lavoro impeccabile, sono felice di aver bissato il successo di ieri. Da domani sarà il turno degli scalatori: pensiamo di poter continuare a far bene come squadra". Domani la terza e penultima frazione della corsa Rcs, la Termini Imerese-Caronia di 180 chilometri.

