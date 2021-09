Al via i campionati dilettantistici di calcio in Sicilia, Morgana: "E' l'anno della rinascita"

“Questo è l’anno della rinascita” parla così Sandro Morgana, presidente della LND Sicilia, in merito all’inizio dei campionati dilettantistici che prenderanno il via nel weekend.

“Sarà un grande campionato – aggiunge Morgana – noi stiamo cercando di spingere tutti verso la vaccinazione, è l’unica arma che abbiamo per debellare il virus. Per scendere in campo chiediamo il green pass o un tampone negativo. Speriamo sia la strada giusta. Il calcio è vita e speriamo che l’inizio dei campionati possa regalare gioia ed emozioni”.

Video di Marco Gullà

© Riproduzione riservata