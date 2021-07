Bonucci scambiato per un invasore di campo, il siparietto durante Italia-Spagna

Siparietto durante la semifinale fra Italia e Spagna di ieri sera. Leonardo Bonucci infatti è stato scambiato per un invasore di campo da una steward.

Dopo la vittoria contro la Spagna ai calci di rigore, il difensore azzurro ha festeggiato insieme ai tifosi italiani presenti sugli spalti a Wembley. Stava per tornare in campo quando un'addetta alla sicurezza l'ha afferrato per le braccia, pensando si trattare di un invasore di campo.

Il giocatore l'ha guardata stupito, poi i due sono scoppiati a ridere.

