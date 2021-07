Master Regionale Coppa Italia Padel: Palermo trionfa nel torneo maschile, a Siracusa il titolo femminile

Grande successo per il Master Regionale Coppa Italia Padel svolto nella splendida cornice del Golden Padel di Caltanissetta. Ventotto compagini al via tra maschile e femminile hanno dato vita ad una tre giorni di sano agonismo e divertimento. Come più volte ribadito questa disciplina sforna numeri davvero notevoli nella nostra regione.

Ottima l’organizzazione del settore TPRA del comitato regionale, coadiuvato dal fiduciario regionale Martino Gramignano e dal consigliere regionale, addetto al Padel, Adriano Sammatrice. Staccano il pass per le Finali Nazionali di Roma le squadre finaliste. Nel maschile vince il titolo di campione regionale la squadra Padel Palermo che batte in un’avvincente finale la squadra del Ricevuto B di Trapani.

Nel femminile, il titolo di campionesse regionali va al Padel Zone di Siracusa che batte in finale la squadra Valchiria Padel Team di Caltanissetta. A premiare le squadre vincitrici e finaliste, il consigliere regionale Adriano Sammatrice.

