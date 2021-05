Spaventosa caduta di Mohoric al Giro d'Italia 2021: il salto a velocità e la bici si spezza

Caduta spaventosa, in discesa, per Matej Mohoric, al Giro d'Italia 2021. A 115 chilometri dal traguardo di Campo Felice della nona tappa, il ventiseienne sloveno considerato il discesista migliore del mondo, ha avuto un brutto incidente.

L'atleta ha preso una curva a sinistra troppo aderente al ciglio stradale mentre cercava di evadere dal gruppo col compagno di squadra della Bahrain-Merida Damiano Caruso, finendo contro un palo. L'impatto è stato così forte che il telaio della bici si è letteralmente spezzato in due, come si può vedere dalle immagini video. Mohoric ha fatto un salto mortale in avanti e ricadendo ha urtato pesantemente il collo sull’asfalto. Ha provato a rialzarsi ma poi si è steso per terra. E' stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Il suo ds Franco Pellizotti ha riferito ai microfoni Rai che «Matej è cosciente, ci ha dato il numero

della sua compagna e ci ha chiesto di avvisarla. Questo ci ha un po' tranquillizzato».

© Riproduzione riservata