Fit Tpra, il tennis amatoriale siciliano riparte da Catania: appuntamento al Montekatira

Sempre più tornei, sempre più attività: il tennis in Sicilia apre le ali. Dal 30 aprile al 2 maggio, presso il Montekatira di Catania, andrà in scena il Master Regionale dei Campionati Italiani FIT TPRA.

Un torneo che metterà alla prova i migliori atleti TPRA della Sicilia, poi chi passerà arriverà direttamente alle fase nazionali: “Un grande appuntamento per il tennis siciliano – dice Martino Gramignano, fiduciario regionale TPRA – i nostri fighters sono in apprensione per quello che sarà un grande evento. Il TPRA ormai sta raggiungendo livelli molto importanti”.

