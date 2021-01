Come rimettersi in forma dopo le feste di Natale? I consigli dell'esperto: "Bande elastiche a casa"

Giovanni Valenti è personal trainer e preparatore atletico, ormai punto di riferimento per tanti sportivi palermitani. Dal suo negozio-studio in cui fa consulenza per preparazioni atletiche e vende integratori per lo sport, Giovanni dà qualche consiglio sul come tenersi in forma durante le feste. Sull’alimentazione le dritte sono quelle classiche, anche per chi si è allenato tutto l’anno: vietate le abbuffate, evitare zuccheri e fritture, pur concedendosi lo strappo alla regola.

“L’ideale”, aggiunge Giovanni, “sarebbe stata assaggiare tutto con moderazione”. Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, secondo Giovanni non ci sono scuse che tengano: “Con il nostro clima è sempre possibile andare a fare una passeggiata, un ottimo esercizio non solo per perdere un po’ di peso, ma per tenere in forma il sistema cardiovascolare”. Inoltre, pur non essendo sportivi, o non disponendo di figure specializzate che seguano l’allenamento di ognuno, si può ricorrere alle applicazioni e ai tutorial online che spiegano come fare sport all’aperto o in casa, anche da soli.

“Basterebbe mezz’oretta al giorno per riattivare il sistema motorio del nostro organismo e stare bene”, dice Giovanni, che per smaltire qualche pasto di troppo, consiglia l’allenamento a corpo libero, per il quale a casa basta un piccolo spazio e, se si vuole, qualche utensile di fortuna (bottiglie d’acqua, bastone della scopa ecc.).

Ma come ripartire con grinta in quest’anno di sport intermittente? “A molti ragazzi ho consigliato l’acquisto di elastici di resistenza”, dice Giovanni, “bande elastiche con cui fare allenamento in casa in attesa che riaprano le palestre. Spero che nell’arco di un mese si possa ricominciare”, conclude.

