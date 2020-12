Vettel dedica "Azzurro" alla squadra nell'ultimo team radio con la Ferrari

Quattordicesimo posto per Sebastian Vettel che, negli Emirati Arabi, ha chiuso la sua avventura alla guida della Ferrari. Nell'ultimo team radio il quattro volte campione del mondo, sei anni con il team di Maranello, ha voluto dedicare una sua versione di "Azzurro" di Adriano Celentano a tutta la squadra.

"Oggi non voglio parlare della gara, gli ultimi sei anni sono stati speciali per me. All’inizio un sogno, poi è diventato un pò triste ma sono contento di fare il prossimo step. Mi dispiace per la squadra, sento un grande affetto per me e mi mancherà - dice Vettel -. Adesso sono contento di ritornare a casa dalla mia famiglia, spero che il prossimo anno sarà meglio per tutti senza il covid - prosegue ai microfoni di Sky - Da gennaio inizieremo a lavorare".

© Riproduzione riservata