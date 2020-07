Pugilato, il ritorno di Mike Tyson: il 12 settembre sul ring contro Roy Jones Jr.

È ufficiale: Mike Tyson è tornato. Mesi fa “Iron” aveva già fatto trapelare qualcosa con un video dove faceva vedere scorci dei suoi allenamenti. Ma ieri notte Iron Mike ha reso la notizia ufficiale con un Tweet dove ha scritto: “Sono tornato”. E nel quale ha annunciato che il 12 settembre affronterà un’altra leggenda della boxe Roy Jones Jr.

Celebre per essere uno dei pesi massimi più forti della storia del pugilato ma anche per avere infranto, purtroppo, numerose volte la legge, Mike Tyson oggi ha 54 anni e detiene un record di 50 vittorie e sole 6 sconfitte, due delle quali collezionate agli sgoccioli della sua carriera. L’ultimo match di Tyson risale a ben 15 anni fa, ossia nel 2005 anno in cui ha annunciato definitivamente il suo ritiro dal mondo della nobile arte.

La leggenda che Tyson ha deciso di affrontare per il suo ritorno sul ring è Roy Jones Jr. considerato uno dei pugili più veloci e versatili della storia. Jones Jr. si è ritirato recentemente dal pugilato, per l’esattezza nel 2018, anno in cui conquistò il suo ultimo titolo WBC (la versione tedesca) per i pesi mediomassimi.

Per quanto concerne la versatilità è dovuta al fatto che Jones non solo combatteva nella divisione dei pesi mediomassimi, ma durante la sua carriera è stato campione dei pesi medi, super medi, mediomassimi per l’appunto e infine dei pesi massimi.

Roy Jones Jr. vanta un record di 66 vittorie e 9 sconfitte. Il pugile 51enne può essere considerato il campione per antonomasia, poiché a confronto di Tyson lui ha tenuto sempre dei comportamenti nobili sia dentro che fuori dal ring, fintantoché si è laureato in legge.

Molto probabilmente questo non sarà l’ultima ed unica rimpatriata delle grandi leggende della boxe internazionale. Iron Mike questa notte oltre ad annunciare il suo ritorno, ha presentato la Mike Tyson’s Legends Only League con l’obbiettivo di riportare sul ring le grandi leggende del pugilato.

