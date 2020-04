Coronavirus e tennis, Fit Sicilia scrive a Musumeci: "Sport sicuro, riparta subito"

Il tennis potrebbe essere uno dei primi sport a riaccendere i motori. Il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli ha anche inviato una lettera al governatore siciliano Nello Musumeci evidenziando dei punti importanti che sottolineano quanto il tennis sia uno sport decisamente “sicuro” e comunque già pronto per la ripartenza.

Gabriele Palpacelli scrive che il tennis “non prevede contatti fisici, non prevede prossimità di persone, in questa stagione si gioca quasi esclusivamente all’aperto. Queste tre caratteristiche lo rendono diverso da altri sport e quindi fermo restando l’assoluta garanzia della sicurezza sanitaria, mettendo in campo tutte le cauteli possibili , si chiede al presidente di potere riprendere l’attività dal 4 maggio”.

“Ho evidenziato inoltre le misure illustrate dalla nostra federazione in occasione della interessantissima video conferenza di qualche giorno fa – sottolinea Gabriele Palpacelli - trasformiamo un momento di crisi in una grande opportunità di crescita partendo dalla credibilità del nostro movimento e dalle caratteristiche del nostro sport”.

