Spaventosa caduta per Marc Marquez, il video dell'incidente in Thailandia

Spaventosa caduta di Marc Marquez in Thailandia durante la prima sessione di prove libere del gran premio. Momenti di paura a pochi minuti dal termine quando Il campione del mondo della Honda è uscito di strada, finendo sull'asfalto dolorante fino all'arrivo dei soccorsi.

Subito intervenuti i soccorritori, il pilota è stato portato via in barella con un'ambulanza. Effettuati accertamenti sanitari, che per fortuna hanno escluso conseguenze. Sottoposto a una risonanza magnetica alla schiena, il pilota spagnolo ha rassicurato tutti attraverso i social. "Brutta caduta, ma danni fortunatamente molto limitati". È stato già dichiarato idoneo per partecipare alla seconda sessione di libere.

