"La tavola unica ci ricorda che siamo tutti fratelli": grande festa a Villabate per San Giuseppe

Benedizione del bastone di San Giuseppe e tavolata comune per il pranzo. Cosi la confraternita “San Giuseppe Lavoratore” di Villabate ha organizzato la festa per il Santo Patrono, insieme alla chiesa e all’amministrazione comunale, dopo un periodo di pausa per l’emergenza Covid.

Una festa molto sentita dalla comunità villabatese poiché aggrega tutti condividendo i grandissimi valori morali del Santo.

Presente questa mattina l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, invitato dall’assessore comunale alle Attività produttive, Anna Brusa.

La confraternita di San Giuseppe che conta oltre 100 volontari. La tradizione vuole che oltre al momento religioso si aggrega un momento conviviale con la preparazione del minestrone quest'anno affiancato dal pane con la salsiccia e dalla sfincia con ricotta. In tutte le parrocchie del territorio sono numerose le iniziative in onore del Santo patrono come nella chiesa di San Giuseppe dove viene realizzato un recital di poesie di cultura popolare a cura del professore Barba.

“La benedizione del bastone di San Giuseppe – ha scritto su Facebook l’assessore Brusa – è un momento molto sentito per la cittadinanza a cui ho partecipato con piacere insieme all'onorevole Edy Tamajo. Successivamente la tavolata, ricca di ogni pietanza tipica offerta dai proprietari, Giannone e Mezzojuso, ai quali va il nostro ringraziamento. Un bel momento di condivisione e di solidarietà che aggrega la comunità tutta, ne promuove la cultura religiosa e culinaria e mette in risalto l'identità del paese. Grazie al mio amico Edy Tamajo che coinvolto ha risposto prontamente alla mia richiesta contribuendo attraverso la Regione Siciliana per l'organizzazione di questa festa dimostrando vicinanza al territorio villabatese. Viva San Giuseppe!”.

Interviste di Carlo Cognata, a Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, Anna Brusa, assessore comunale di Villabate alle Attività produttive e padre Fabrizio Moscato, parroco della chiesa madre Sant'Agata.

© Riproduzione riservata