La morte a Pavia di Emanuele Sabatino, il «meccanico di Youtube»: il suo ultimo video

Ema Motorsport, il nome da youtuber di Emanuele Sabatino che nei suoi video parlava con passione di meccanica e di automobili, è stato trovato morto ieri nella sua officina di Broni (Pavia). Lo ha reso noto la moglie attraverso i social. «Nel pomeriggio di ieri - si legge nel post - si è spento improvvisamente Ema. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e il team di EmaMotorsport. I funerali si terranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa di San Francesco in Siziano».

Sabatino aveva 45 anni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita. Aveva pubblicato il suo ultimo video su YouTube (un canale con oltre 270mila iscritti) l’8 dicembre scorso, dal titolo "Idrogeno, lavaggio iniettori e lavaggio olio motore in un colpo solo".

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo seguiva con affetto e passione. "Ema rimarrai sempre nei nostri cuori,

sei stato fonte di ispirazione e di alimentazione per la passione che accomunava tutti noi", scrive Beker. "Ci mettevi sempre tanta passione in quello che facevi e sembravi sempre felice", commenta Luca Mazzalai. "Spero che lassù tu potrai viaggiare come non lo hai mai fatto", scrive Lorenzo Pagliai.

