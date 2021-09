"Tutte le volte", esce il nuovo singolo di Alessandra Amoroso: "Sono innamorata di me stessa"

In rotazione in radio e in digitale "Tutte le volte", il nuovo singolo di Alessandra Amoroso che anticipa il disco di inediti "Tutto accade", in uscita il 22 ottobre.

La giovane cantante ha così commentato sui social: "Tutte le volte che mi sono aspettata qualcosa da qualcuno.

Tutte le volte che mi sono sentita persa. Tutte le volte che mi sono affidata agli altri e non a me stessa. A tutte quelle volte dico grazie, perché oggi mi sono innamorata di me, della mia luce, della mia forza e coraggio, della mia energia…E adesso 'giro per strada da sola' ed è meraviglioso gente. Amatevi tanto… Tutte le volte".

