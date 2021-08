Billie Eilish in vetta alla classifica italiana col suo nuovo album "Happier than ever"

Tutti gli appassionati di musica del mondo aspettavano con impazienza l’uscita di «Happier than Ever», secondo album in studio della cantante statunitense Billie Eilish, nuova regina del pop globale; non è un caso dunque che il disco debutti direttamente in vetta alla classifica dei più venduti secondo i dati forniti dalla FIMI.

La seconda posizione ci riporta in Italia, viene infatti assegnata a Rkomi per il suo «Taxi Driver», disco in cui le sonorità urban del rapper vengono abilmente mescolate a quelle del pop tramite una serie di featuring con i maggiori esponenti del nuovo cantautorato.

Guadagnano il gradino più basso del podio i Maneskin con «Teatro d’ira - Volume 1», disco che contiene «Zitti e buoni», brano con il quale la band romana si è aggiudicata il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, con conseguente attenzione da parte del pubblico internazionale. Scende al quarto posto Sangiovanni, finalista di «Amici di Maria De Filippi», con il suo omonimo album di debutto, dove all’interno troviamo hit come «Lady» e «Malibu».

© Riproduzione riservata