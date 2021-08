"Endless Love" di Lionel Richie e Diana Ross è il miglior duetto di tutti i tempi secondo Billboard

A 40 anni dalla sua pubblicazione, "Endless Love" di Lionel Richie e Diana Ross è stato eletto dalla rivista statunitense Billboard "il miglior duetto di tutti i tempi".

Primo fra altri brani cult come "Say say say" di Michael Jackson e Paul McCartney, "The boy is mine" di Brandy & Monica e "Don't go breaking my heart" di Elton John & Kiki Dee.

All'epoca aveva 32 anni ed era ancora un membro dei Commodores.

Diana Ross aveva invece 37 anni ed era all'apice della sua carriera.

