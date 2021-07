Concessioni spiagge, Legambiente: "In Sicilia aumento del 41% in tre anni"

La Sicilia ha dato il via libera a quasi 200 nuove concessioni per stabilimenti balneari negli ultimi 2 anni e mezzo, oltre a 61 concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici. È uno dei dati che emerge dal Rapporto Spiagge 2021 di Legambiente, presentato oggi a Palermo. Un elemento riscontrato praticamente in tutta la Penisola. In Sicilia, in particolare, le concessioni per gli stabilimenti balneari passano da 438 nel 2018 a 620 nel 2021, con un aumento del 41,5%.

"Un problema riscontrato nella redazione del rapporto - dicono da Legambiente - è stata la trasparenza e completezza dei dati per aree che, ricordiamolo, appartengono al demanio dello Stato. Per moltissime concessioni i dati pubblicati dal Ministero non sono chiare né complete. Ad esempio, in larga parte mancano i dati delle cifre dovute per i canoni di concessioni, in alcune regioni come in Sicilia e Basilicata, mancano completamente".

