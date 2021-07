Frittatone di cipolle e birra gelata, quando Fantozzi organizzò la sua Italia-Inghilterra

L'attesa per la finale degli Europei a Welbley fra Italia e Inghilterra ha fatto letteralmente impazzire i social in questi giorni, con video e meme. Fra questi anche la scena cult del Secondo tragico Fantozzi. Quella in cui lo sfortunato ragioniere mette in atto un programma praticamente perfetto per assistere indisturbato alla partita Inghilterra-Italia, sempre allo stadio Wembley di Londra, ma nel caso del film valevole per la qualificazione ai Mondiali.

Tv pronta, frittata di cipolle, birra e poltrona. Non manca nulla, insomma, se non fosse per le intrusioni della moglie Pina e della figlia Mariangela. Fino all'imprevisto finale: la telefonata del collega Filini che ricorda a Fantozzi l'incontro per quella sera con il professor Guidobaldo Maria Riccardelli per assistere all'ennesima proiezione del film "La corazzata Kotiomkin".

Un incontro organizzato proprio la sera della partita, che tutti gli impiegati dunque sono costretti a perdersi.

Durante la proiezione del film, il pubblico è inquieto per l'esito della partita che cercano di seguire tramite radiocronaca. Fino all'epilogo finale in cui Fantozzi prende coraggio, e ammette davanti a tutti: "Per me... La corazzata Kotiomkin... è una cagata pazzesca".

