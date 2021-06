Spice Girls, “Wannabe” compie 25 anni e la band lancia un vinile in edizione limitata

“Wannabe” delle Spice Girls compie 25 anni e la band inglese è pronta a festeggiare la canzone tormentone che ha portato al successo le sue cinque componenti. Il gruppo ha annunciato sui social la pubblicazione di un vinile e una cassetta in edizione limitata con il singolo originale di Wannabe in diverse versioni.

Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckham, hanno scalato le classifiche internazionali con il brano “Wannabe”, che ancora, dopo 25 anni, viene passato in radio. Era il 26 giugno 1996 quando il singolo fece la sua comparsa ufficiale come primo estratto dal primo album in studio Spice, decretando il successo delle Spice Girls. Con questo brano il gruppo è entrato prepotentemente nelle classifiche musicali di tutto il mondo raggiungendo la prima posizione in ben 32 paesi. Con 7 milioni di copie vendute nel mondo, è il singolo di un gruppo femminile più venduto nella storia.

Il gruppo è pronto a festeggiare il quarto di secolo del brano scritto insime a Richard Stannard e Matt Rowe, e lo annuncia sul profilo Instagram ufficiale. “Per festeggiare – scrivono - stiamo pubblicando un vinile e una cassetta in edizione limitata, con Wannabe (singolo originale), Wannabe (remix di Junior Vasquez), Wannabe (demo) e il brano inedito Feed Your Love. L’EP uscirà in digitale il 9 luglio, con vinile e cassetta a seguire il 23 luglio”.

Il videoclip della canzone è ambientato in un hotel di Londra. Le cinque ragazze irrompono in un ricevimento dell’alta società cantando il brano e coinvolgendo i presenti con le loro personalità, fino a fuggire, alla fine del video, su un autobus.

Il questo brano Victoria Beckham è l’unica a non avere una parte da solista ma sono passate alla storia le acrobazie di Mel C nel video, tanto da portare alla vittoria del titolo di Miglior video dance agli MTV Video Music Awards del 1997.

