Amici, Michele Merlo "Mike Bird" è in gravi condizioni: colpito da una leucemia fulminante

Il cantante Michele Merlo, conosciuto anche con lo pseudonimo di "Mike Bird", già concorrente di X Factor e di Amici di Maria De Filippi, "è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa".

A comunicarlo in una nota, attraverso i suoi consulenti, è la famiglia Merlo.

Classe 1993, Michele Merlo è un cantautore cresciuto fra l'Italia e l'Inghilterra. Ha partecipato ad Amici nel 2017 con lo pseudonimo appunto di Mike Bird. Ha iniziato a suonare live nel 2016, salendo anche sul palco di importanti gruppi internazionali come Foals e The Neighbourhood. Il giovane artista è nato a Rosà, in provincia di Vicenza.

Il suo primo album s’intitola “Cinemaboy”, anticipato dal singolo “Tutto per me”. Nel 2019 ha pubblicato i singoli “Non mi manchi più“, “Mare”, “Aquiloni“ e “Tivù”. Brani che hanno anticipano l’uscita del suo secondo album, “Cuori Stupidi“.

