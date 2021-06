Emma Marrone torna con una nuova hit estiva, in collaborazione con Loredana Bertè. Esce oggi il nuovo singolo "Che sogno incredibile".

"Questo non è un classico pezzo estivo - ha spiegato la cantante sui social -. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè, la mia mamma rock".

