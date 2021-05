Compie 30 anni "A letto con Madonna", documentario fra vita vera ed esibizionismo

Compie 30 anni "A letto con Madonna", il documentario sulla vita della pop star mondiale.

Dalla vita privata raccontata nei minimi dettagli al dietro le quinte dei suoi tour, il documentario racconta l'icona della musica senza filtri e a 360 gradi.

Presentato fuori concorso al festival di Cannes, il documentario "alterna divertimento e momenti commoventi" Diretto da Alek Keshishian, il racconto del film parte dal mese di aprile 1990, periodo in cui Madonna era impegnata con un tour mondiale. Il documentario mette subito in luce alcune difficoltà legate all'organizzazione dei concerti.

Presenti nel documentario anche alcuni frammenti video tratti dai suoi show. Presente anche una breve versione di Express yourself, così come "Oh father" e "Like a virgin"

Spesso spregiudicata e disinibita, Madonna mette comunque in luce i suoi desideri e le sue aspirazioni (come la voglia di maternità). E ancora esibizioni sul palco, scene dietro le quinte, momenti intimi della cantante.

© Riproduzione riservata