"Mad Max", al via le riprese di un nuovo episodio della saga che lanciò la carriera di Mel Gibson

Al via in Australia le riprese di un nuovo episodio della serie 'Mad Max', il quinto della saga post-apocalittica iniziata nel 1979, quando lanciò la carriera di Mel Gibson.

Protagonisti di 'Furiosa', una prequel di 'Mad Max Fury Road’ del 2015, saranno l’australiano eroe di film d’azione Chris Hemsworth (protagonista di 'Thor') in un ruolo ancora non rivelato. Si affianca a Anya Taylor-Joy ('The Queen's Gambit') nel ruolo della più giovane imperatrice Furiosa, che in 'Fury Road’era interpretata da Charlize Theron.

Regista George Miller, che ha diretto la serie sin dal primo episodio. In una conferenza stampa a fianco della premier del New South Wales Gladys Berejiklian, Miller non ha voluto dare anticipazioni sulla trama, limitandosi a dire che «gli eventi di 'Fury Road’si erano succeduti in tre giorni mentre Furiosa è una saga, che si sviluppa nell’arco di molti anni».

'Furiosa' dovrebbe arrivare nelle sale a metà del 2023. Attratto da sostanziosi incentivi governativi e dalla scarsa incidenza dei contagi da Covid-19 in Australia, si prevede che diventi il più redditizio mai prodotto nel paese, dopo aver iniettato nell’economia locale 350 milioni di dollari australiani (224 milioni di euro) creando 850 posti di lavoro.

