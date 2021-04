Da Pantelleria al Piemonte su un mulo: l'avventura di Francesco Lanzino con la troupe di Woodvivors

Consegnata oggi a palazzo d’Orleans la bandiera della Regione siciliana a Francesco Lanzino, che insieme alla troupe di Woodvivors andrà alla scoperta dell’Italia rurale, da Pantelleria fino al Piemonte, a passo di mulo: un’impresa da cui verrà ricavato un documentario. “La bandiera è un simbolo - afferma Lanzino - porteremo la Sicilia in viaggio con noi”.

Durante l’incontro, a fare le veci del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è stato il segretario particolare Marco Intravaia, che così ha commentato l’evento: “Il progetto di Woodvivors è davvero molto interessante e servirà a far riscoprire e a far conoscere ai nostri connazionali le nostre radici, la nostra storia e le nostre tradizioni. Siamo davvero orgogliosi di Francesco e speriamo che tanti altri giovani capaci di far brillare la nostra isola seguano il suo esempio”.

Il viaggio è infatti occasione per promuovere la Sicilia e Pantelleria, luogo da dove la missione ha inizio, ma anche per gettare nuova luce sugli antichi mestieri, sui borghi e la gente che li abita. “La riteniamo un’idea straordinaria - aggiunge il presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria Salvatore Gino Gabriele - perché significa riscoprire gli uomini e le donne che vivono e lavorano in territori rurali, una civiltà che spesso viene dimenticata, ma che è la vera forza di questo Paese”.

