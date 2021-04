Giornata sull'Autismo, appello alla solidarietà: "Vicino ai pazienti penalizzati dalla pandemia"

Si celebra oggi la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'Autismo. Per l'occasione, Davide Faraone ha voluto mandare un personale messaggio affinchè la pandemia non penalizzi ancora chi soffre appunto di autismo.

"In quanto padre di Sara, una ragazza autistica che ha compiuto 18 anni in piena pandemia - ha detto Faraone, presidente della Fondazione Italiana Autismo - lancio un appello alla solidarietà affinchè questa situazione pandemica non penalizzi ancora chi soffre di autismo. Le restrizioni purtroppo hanno interrotto tutti i percorsi di inclusione e di socialità. Ecco perchè è ancora più urgente oggi aiutare gli autistici".

In occasione della giornata sull'Autismo, palazzi e monumenti delle città italiane saranno oggi illuminati di blu. "Entrare in zona blu vuol dire sostenere le famiglie e tutte le persone autistiche affinchè riparta la ricerca, e tutte le attività di inclusione scolastica e sociale". Faraone dunque ha invitato tutti a donare il 5x1000 alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

