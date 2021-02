Emma pronta a tornare sul palco: "Cantare dal vivo in questo periodo è una grande occasione"

«Avere la possibilità di suonare così tante canzoni dal vivo è una grandissima occasione per un artista in questo momento e sono contentissima e anche abbastanza spaventata, perchè è da tanto tempo che non canto così tante canzoni».

Così Emma ai microfoni di RTL 102.5 nel corso del programma 'Non Stop News'. Questa sera sarà protagonista nella SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a partire dalle 21 portando la sua musica in una versione speciale in esclusiva.

Lo scorso 15 gennaio è uscito "Pezzo di cuore", il primo singolo realizzato insieme ad Alessandra Amoroso.

