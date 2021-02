John Travolta balla "Grease" con la figlia Ella: il video in uno spot del Super Bowl

John Travolta si cimenta sui passi di Grease (1978) oltre 40 anni dopo il celebre film. L'attore sarà tra i protagonisti anche con la figlia Ella di uno spot che sarà trasmesso durante la 55/a edizione del Super Bowl il prossimo 7 febbraio.

Nel video promozionale si vede Ella 20 anni che disperatamente cerca di istruire il padre, 66 anni, su come posizionare nel modo giusto uno smartphone per girare un video. Quando finalmente Travolta ci riesce, i due cominciano a muovere i passi di una sequenza in Grease e che originariamente erano con Olivia Newton-John.

