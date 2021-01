Il nuovo singolo di Vasco Rossi, il video dell'esibizione di Roberto Bolle

"Una canzone d’amore buttata via": è stata la prima canzone dell’anno 2021, la prima nel programma di Roberto Bolle in onda ieri su Rai1 in prima serata, la prima del nuovo album di Vasco Rossi.

Il brano è prodotto con Celso Valli e dice "non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d’amore buttata via". Difficile che una canzone d’amore del Kom venga buttata via... Di sicuro non il popolo dei suoi fan e follower che aspetta solo di "raccoglierla" dal momento in cui ne ha annunciato l’uscita, una sera, a totale sorpresa per tutti, in un post su Instagram.

E Vasco ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, da Bolle in apertura del suo "Danza con me", in onda domani sera. Bolle che balla Vasco, quando la danza incontra il rock e scocca la scintilla, che esplode creando un momento di vera poesia e di grande energia. Bolle "interpreta" Vasco danzando su una coreografia da sogno. Sono 15 anni che Vasco non va in televisione (...è la tv che va da lui...), non è propriamente il suo mezzo prediletto, per comunicare preferisce i social dove lo seguono in milioni. E i concerti. Il palco, il suo habitat naturale.

Vasco non appare spesso in tv, l’ultima volta nel 2005, al Festival di Sanremo di Bonolis, per chiudere il cerchio iniziato 22 anni prima con "Vita spericolata" e aprirne contemporaneamente un altro, l’era di "Un senso".

