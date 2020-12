La fine del radiotelescopio Arecibo dopo 57 anni di attività: lo spettacolare video del crollo

La piattaforma strumentale dell’Osservatorio di Arecibo, sospesa sopra una parabola sulle colline carsiche di Porto Rico, è crollata decretando la fine del radiotelescopio dopo 57 anni di attività. Con le sue 900 tonnellate, la piattaforma era stata dichiarata instabile durante il mese di novembre.

«Si tratta di una terribile perdita - afferma Ramon Lugo, direttore del Florida Space Institute presso l’Università della Florida centrale, che gestisce il Radiotelescopio per la National Science Foundation (NSF) - nessuno era vicino alla piattaforma al momento del crollo, ma non abbiamo tutti i dettagli su come la struttura sia caduta».

Il direttore ipotizza un guasto a uno dei cavi che collegavano la piattaforma a una delle torri di supporto. «Si erano verificati guasti precedenti - continua Lugo - avevamo previsto che il supporto non avrebbe retto. Durante le prossime analisi cercheremo di comprendere le cause del crollo». «Sono preoccupato per i 130 membri del personale dell’osservatorio e per il loro futuro - conclude il direttore del Florida Space Institute - non riesco a immaginare cosa possano provare».

© Riproduzione riservata