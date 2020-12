Bugo, Morgan e la lite a Sanremo: ecco il video più visto su YouTube dagli italiani nel 2020

L'emozione del sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma nel primo lockdown, la semplicità del pane senza impasto, le parodie delle video lezioni scolastiche, una Milano - Roma in monopattino elettrico, il valore di un sorriso dietro una mascherina, senza dimenticare l'inatteso colpo di scena sul palco del Festival di Sanremo con Bugo che pianta Morgan e lascia il festival, sono tra i video più visti su YouTube dagli italiani nel 2020.

Ecco i dettagli dei video guardati, commentati e condivisi nel 2020 su YouTube. Per i video (non musicali) più popolari in Italia quello della Rai- Sanremo 2020 - con Bugo che abbandona il palco dell'Ariston. Poi c'è quello dell'Aeronautica Militare con il sorvolo delle Frecce Tricolori su Roma.

Segue Fatto in Casa da Benedetta - Pane comodo fatto in casa senza impasto - Ricetta Facile. E ancora iPantellas - Video lezioni studenti vs prof - iPantellas w/Favij. Poi abbiamo WhenGamersFail Lyon - Intervista a 8 con tutti i miei amici!!! (Speciale 3 Milioni). Per lo sport Serie A - Milan 4-2 Juventus | Rimonta clamorosa: il Milan domina la Juve e firma il poker! | Serie A Tim. Per la tv Italia's Got Talent - Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini. Per X Factor Italia - Mydrama conquista Hell Raton con Tha Supreme e Mara Sattei.

Dal Ministero della Salute - Per tornare tutti insieme a sorridere. Come usare le mascherine. Ma c'è anche Jakidale da Milano a Roma in monopattino. Per i video musicali più popolari in Italia Boomdabash Alessandra Amoroso - Karaoke; Francesco Gabbani con Viceversa (Official Music Video) - Sanremo 2020; Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna (Official Video); Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni); Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare); Takagi & Ketra, lodie, Mariah - Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo, Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) (Sanremo 2020), Ghali - Good Times (Lyrics Video); Mahmood - Rapide; Gaia - Chega (Official Video) .

