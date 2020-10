Tgs Studio Stadio con Cinzia Gizzi, la diretta

Nuovo appuntamento con Tgs Studio Stadio non per raccontare la partita del Palermo, che non scenderà in campo a causa dei contagi tra i rosanero, ma per un pomeriggio di intrattenimeno. In studio con Cinzia Gizzi e Giovanni Di Marco, il direttore di Italpress Italo Cucci, l’attore Paride Benassai, la cantante Maria Corso, il musicista e conduttore Marcello Mandreucci. In collegamento Vittorio Sgarbi e l’allenatrice della nazionale di calcio femminile venezuelana Pamela Conti.

