Giulia De Lellis aggredita a Milano: "Non sono riusciti a farmi del male"

L'influencer Giulia De Lellis è stata aggredita per strada a Milano. È stata proprio lei a raccontarlo sui social, in una stories pubblicata su Instagram. Pare che l'influencer abbia sporto denuncia.

“Per quanto riguarda l'aggressione purtroppo è vero, ma sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male, per fortuna”. Tra uno spot e l'altro, la De Lellis spiega come è andata.

"Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto" dice De Lellis. "L'unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente".

“Non ne ho parlato perché ci sta pensando chi di dovere e soprattutto perché non voglio condividere queste cose terribili, se dovessi raccontare tutte quelle cose terribili che mi sono successe in questi mesi, sarebbe una cosa infinita. Penso che ci siano dei momenti che è giusto viversi nel privato, non volevo mettervi angoscia, ma ci tenevo a chiarire alcune cose” ha aggiunto la De Lellis.

