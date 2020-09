Paradiso, la nuova hit scatena i fan: "Sembra la sigla di un cartone, torna con i Thegiornalisti"

Si intitola "Ricordami" il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Una nuova canzone che ha un po' spiazzato i fan. In tanti, infatti, hanno iniziato ad ironizzare sul pezzo, con svariati commenti.

"Sembra è quasi magia Johnny", ha scritto un utente, sostenendo che la nuova canzone sembra un po' un cartone animato. Addirittura, c'è anche chi ha proposto un duetto con Cristina D'Avena.

In più l'appello a Tommaso Paradiso affinchè torni con la sua band: "Rimettiti coi Thegiornalisti. Quelle canzoni sì che erano perle, nessuna esclusa. Con queste non si sa che stai a fa…”, ha scritto un fan in dialetto romanesco.

Il 7 settembre dello scorso anno, i Thegiornalisti hanno tenuto un concerto speciale al Circo Massimo di Roma. Dieci giorni più tardi Paradiso ha annunciato lo scioglimento del gruppo a causa di tensioni interne con Musella e Primavera. Da lì in poi, Paradiso ha continuato con nuova musica prodotta da solista.

"Ricordami" infatti è il quarto singolo da solista dopo la rottura con la band.

